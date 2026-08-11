Сегодняшняя цена Elderglade

Текущая цена Elderglade (ELDE) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELDE на USD составляет $ 0 за ELDE.

На данный момент Elderglade занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 116,77, при оборотном предложении 212,06M ELDE. В течение последних 24 часов, ELDE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,258907, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ELDE изменился на -0,11% за последний час и на +1,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Elderglade (ELDE)

Рыночная капитализация $ 16,12K$ 16,12K $ 16,12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,52K$ 23,52K $ 23,52K Оборотное предложение 212,06M 212,06M 212,06M Общее предложение 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Elderglade составляет $ 16,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ELDE составляет 212,06M, а общее предложение – 400000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,52K.