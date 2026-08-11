Сколько стоит Treecle в данный момент?

Treecle в настоящее время торгуется по цене ₽0.07552839613146240000, с изменением цены за последние 24 часа на 6.67%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется TRCL сегодня?

TRCL продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Kaia Ecosystem.

Насколько популярен Treecle сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают TRCL.

Чем отличается Treecle от других криптоактивов?

Являясь частью категории Kaia Ecosystem и созданным на сети --, TRCL предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество TRCL находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 996547634.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Treecle за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽22.4510495551667584000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.