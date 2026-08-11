Какова текущая цена торговли Savanna Survival?

Savanna Survival (SVSA) в настоящее время оценивается в ₽0.085860630106655712000 RUB, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Savanna Survival сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по SVSA?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Savanna Survival на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #4591 место по рыночной капитализации, составляющей ₽16468498.7823718208000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов SVSA?

При наличии 191805555.3 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Savanna Survival?

Диапазон цен между ₽0E-14 и ₽0E-14 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Savanna Survival сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Kaia Ecosystem,Gaming Governance Token,Adventure Games,Binance Alpha Spotlight, SVSA продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.