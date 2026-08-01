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Текущая цена azit сегодня составляет 0,00139625 USD. Рыночная капитализация AZIT составляет 630 252 USD. Отслеживайте обновления цен AZIT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена azit сегодня составляет 0,00139625 USD. Рыночная капитализация AZIT составляет 630 252 USD. Отслеживайте обновления цен AZIT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена azit (AZIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 AZIT в USD:

$0,00138923
$0,00138923$0,00138923
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены azit (AZIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:33:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена azit

Текущая цена azit (AZIT) сегодня составляет $ 0,00139625 с изменением 0,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZIT на USD составляет $ 0,00139625 за AZIT.

На данный момент azit занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 630 252, при оборотном предложении 451,39M AZIT. В течение последних 24 часов, AZIT торговался в диапазоне от $ 0,00137132 (минимум) до $ 0,00139959 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,846242, тогда как исторический минимум составил $ 0,00134013.

В краткосрочной перспективе AZIT изменился на -0,16% за последний час и на -6,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,09K.

Рыночная информация azit (AZIT)

$ 630,25K
$ 630,25K$ 630,25K

$ 3,09K
$ 3,09K$ 3,09K

$ 698,13K
$ 698,13K$ 698,13K

451,39M
451,39M 451,39M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация azit составляет $ 630,25K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,09K. Циркулируещее обращение AZIT составляет 451,39M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 698,13K.

История цен azit в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00137132
$ 0,00137132$ 0,00137132
Мин 24Ч
$ 0,00139959
$ 0,00139959$ 0,00139959
Макс 24Ч

$ 0,00137132
$ 0,00137132$ 0,00137132

$ 0,00139959
$ 0,00139959$ 0,00139959

$ 0,846242
$ 0,846242$ 0,846242

$ 0,00134013
$ 0,00134013$ 0,00134013

-0,16%

+0,26%

-6,61%

-6,61%

История цен azit (AZIT) в USD

За сегодня изменение цены azit на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены azit на USD составило $ -0,0006226146.
За последние 60 дней изменение цены azit на USD составило $ -0,0006942421.
За последние 90 дней изменение цены azit на USD составило $ +0,0000002995809731952.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,26%
30 дней$ -0,0006226146-44,59%
60 дней$ -0,0006942421-49,72%
90 дней$ +0,0000002995809731952+0,00%

Прогноз цены azit

Прогноз цены azit (AZIT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AZIT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены azit (AZIT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена azit потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену azit достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AZIT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены azit».

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О azit

Какова текущая рыночная цена azit?

azit оценивается в ₽0.104463068286710000000, за последние 24 часа он изменился на 0.26%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у AZIT?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии AZIT сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен azit на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов AZIT?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 451388869.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов azit?

azit за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как AZIT показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Kaia Ecosystem,Payment Solutions?

По сравнению с другими активами в сегменте Kaia Ecosystem,Payment Solutions, динамика AZIT зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:33:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии azit (AZIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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