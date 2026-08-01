Сегодняшняя цена Booze

Текущая цена Booze (BOOZE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOOZE на USD составляет $ 0 за BOOZE.

На данный момент Booze занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 57,442, при оборотном предложении 1.00B BOOZE. В течение последних 24 часов, BOOZE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOOZE изменился на -0.02% за последний час и на +1.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Booze (BOOZE)

Рыночная капитализация $ 57.44K$ 57.44K $ 57.44K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 57.44K$ 57.44K $ 57.44K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Booze составляет $ 57.44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOOZE составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 57.44K.