Текущая цена Unit Fartcoin сегодня составляет 0,349448 USD. Следите за обновлениями цены UFART к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UFART прямо сейчас на MEXC.

Цена Unit Fartcoin (UFART)

Не в листинге

Текущая цена 1 UFART в USD:

$0,349448
$0,349448
-2,50%1D
USD
График цены Unit Fartcoin (UFART) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:08:29 (UTC+8)

Информация о ценах Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,324925
$ 0,324925
Мин 24Ч
$ 0,358689
$ 0,358689
Макс 24Ч

$ 0,324925
$ 0,324925

$ 0,358689
$ 0,358689

$ 1,69
$ 1,69

$ 0,324925
$ 0,324925

+1,75%

-2,57%

-7,05%

-7,05%

Текущая цена Unit Fartcoin (UFART) составляет $0,349448. За последние 24 часа UFART торговался в диапазоне от $ 0,324925 до $ 0,358689, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UFART за все время составляет $ 1,69, а минимальная – $ 0,324925.

Что касается краткосрочной динамики, UFART изменился на +1,75% за последний час, на -2,57% за 24 часа и на -7,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unit Fartcoin (UFART)

$ 27,98M
$ 27,98M

--
--

$ 349,37M
$ 349,37M

80,10M
80,10M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Unit Fartcoin составляет $ 27,98M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UFART составляет 80,10M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 349,37M.

История цен Unit Fartcoin (UFART) в USD

За сегодня изменение цены Unit Fartcoin на USD составило $ -0,0092416414313831.
За последние 30 дней изменение цены Unit Fartcoin на USD составило $ -0,1507847502.
За последние 60 дней изменение цены Unit Fartcoin на USD составило $ -0,2173589973.
За последние 90 дней изменение цены Unit Fartcoin на USD составило $ -0,9280691474839735.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0092416414313831-2,57%
30 дней$ -0,1507847502-43,14%
60 дней$ -0,2173589973-62,20%
90 дней$ -0,9280691474839735-72,64%

Что такое Unit Fartcoin (UFART)

Прогноз цены Unit Fartcoin (USD)

Сколько будет стоить Unit Fartcoin (UFART) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unit Fartcoin (UFART) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unit Fartcoin.

Проверьте прогноз цены Unit Fartcoin!

UFART на местную валюту

Токеномика Unit Fartcoin (UFART)

Понимание токеномики Unit Fartcoin (UFART) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UFART прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unit Fartcoin (UFART)

Сколько стоит Unit Fartcoin (UFART) на сегодня?
Актуальная цена UFART в USD – 0,349448 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UFART в USD?
Текущая цена UFART в USD составляет $ 0,349448. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unit Fartcoin?
Рыночная капитализация UFART составляет $ 27,98M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UFART?
Циркулирующее предложение UFART составляет 80,10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UFART?
UFART достиг максимальной цены (ATH) в 1,69 USD.
Какова была минимальная цена UFART за все время (ATL)?
UFART достиг минимальной цены (ATL) в 0,324925 USD.
Каков объем торгов UFART?
Объем торгов за последние 24 часа для UFART составляет -- USD.
Вырастет ли UFART в цене в этом году?
UFART может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UFART для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Unit Fartcoin (UFART)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

