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Текущая цена The Final Form Bull сегодня составляет 0,005366 RUB. Рыночная капитализация CZ составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Final Form Bull сегодня составляет 0,005366 RUB. Рыночная капитализация CZ составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CZ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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The Final Form Bull Курс (CZ)

Текущая цена 1 CZ в RUB:

₽0,44382186
₽0,44382186₽0,44382186
-6,66%1D
RUB
График цены The Final Form Bull (CZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:42:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Final Form Bull

Текущая цена The Final Form Bull (CZ) сегодня составляет ₽ 0,005366 с изменением 6,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CZ на RUB составляет ₽ 0,005366 за CZ.

На данный момент The Final Form Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CZ. В течение последних 24 часов, CZ торговался в диапазоне от ₽ 0,004889 (минимум) до ₽ 0,006051 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CZ изменился на -1,49% за последний час и на -3,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,61K.

Рыночная информация The Final Form Bull (CZ)

--
----

₽ 68,61K
₽ 68,61K₽ 68,61K

₽ 5,37M
₽ 5,37M₽ 5,37M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация The Final Form Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,61K. Циркулируещее обращение CZ составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,37M.

История цен The Final Form Bull в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,004889
₽ 0,004889₽ 0,004889
Мин 24Ч
₽ 0,006051
₽ 0,006051₽ 0,006051
Макс 24Ч

₽ 0,004889
₽ 0,004889₽ 0,004889

₽ 0,006051
₽ 0,006051₽ 0,006051

--
----

--
----

-1,49%

-6,66%

-3,32%

-3,32%

История цен The Final Form Bull (CZ) в RUB

Отслеживайте изменения цены The Final Form Bull за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0316676-6,66%
30 дней₽ -0,005324-49,81%
60 дней₽ -0,002134-28,46%
90 дней₽ -0,002134-28,46%
Изменение цены The Final Form Bull сегодня

Сегодня для CZ зафиксировано изменение ₽ -0,0316676 (-6,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The Final Form Bull за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,005324 (-49,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The Final Form Bull за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CZ изменился на ₽ -0,002134 (-28,46%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The Final Form Bull за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002134 (-28,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The Final Form Bull (CZ)?

Просмотеть страницу истории цен The Final Form Bull.

Анализ по The Final Form Bull

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The Final Form Bull, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке The Final Form Bull: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CZ: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

CZ_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется ниже ключевой точки 0,00476. Текущая цена — 0,004453 — находится у нижней границы диапазона между уровнями S2 и S1. Ценовое отклонение от центральной оси свидетельствует о формировании низкоуровневой боковой структуры. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли равновесия около отметки 0,00450. В целом структура не преодолела ключевое сопротивление, сохраняя слабую консолидацию. Группа MA и группа EMA в целом сигнализируют о покупке, при этом краткосрочные скользящие средние демонстрируют восходящее расхождение. Индикатор MACD зафиксировал «золотое пересечение», а столбики индикатора импульса изменили направление с отрицательного на положительное. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне и пока не достигают экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленность: краткосрочный импульс восстанавливается, однако долгосрочная тенденция ещё не полностью подтверждена. Волатильность остаётся на низком уровне, что указывает на отсутствие одностороннего рывка на рынке. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о наличии краткосрочной потребности в отскоке, хотя его сила ограничена. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,00450, что примерно на 1% выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — 0,00464, примерно на 4,2% выше текущего значения. Ключевая зона сильного сопротивления находится на отметке 0,00476. В качестве ближайшей поддержки снизу можно рассматривать уровень S2 — 0,00450. Дальнейшее пространство для снижения требует наблюдения за более низкими уровнями поддержки. Текущая цена находится вплотную к линии поддержки S2; её пробитие может открыть путь для дальнейшего движения вниз.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены The Final Form Bull

Прогноз цены The Final Form Bull (CZ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CZ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Final Form Bull (CZ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Final Form Bull потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Final Form Bull достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CZ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Final Form Bull».

Как купить и инвестировать The Final Form Bull в Россия

Готовы приступить к работе с The Final Form Bull? Покупка CZ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The Final Form Bull. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The Final Form Bull (CZ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и The Final Form Bull будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке The Final Form Bull (CZ)

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Владение The Final Form Bull позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое The Final Form Bull (CZ)

$CZ – это мемкоин.

Источники The Final Form Bull

Для более глубокого понимания The Final Form Bull рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:42:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Final Form Bull (CZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о The Final Form Bull

CZ USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте The Final Form Bull (CZ) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CZ/USD1
₽0,4499424
₽0,4499424₽0,4499424
-5,67%
10.03M (USDT)
CZ/USDT
₽0,44398728
₽0,44398728₽0,44398728
-6,69%
12.83M (USDT)

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