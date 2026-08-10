Текущее общее настроение на рынке CZ: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

CZ_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется ниже ключевой точки 0,00476. Текущая цена — 0,004453 — находится у нижней границы диапазона между уровнями S2 и S1. Ценовое отклонение от центральной оси свидетельствует о формировании низкоуровневой боковой структуры. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли равновесия около отметки 0,00450. В целом структура не преодолела ключевое сопротивление, сохраняя слабую консолидацию. Группа MA и группа EMA в целом сигнализируют о покупке, при этом краткосрочные скользящие средние демонстрируют восходящее расхождение. Индикатор MACD зафиксировал «золотое пересечение», а столбики индикатора импульса изменили направление с отрицательного на положительное. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне и пока не достигают экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленность: краткосрочный импульс восстанавливается, однако долгосрочная тенденция ещё не полностью подтверждена. Волатильность остаётся на низком уровне, что указывает на отсутствие одностороннего рывка на рынке. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о наличии краткосрочной потребности в отскоке, хотя его сила ограничена. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,00450, что примерно на 1% выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — 0,00464, примерно на 4,2% выше текущего значения. Ключевая зона сильного сопротивления находится на отметке 0,00476. В качестве ближайшей поддержки снизу можно рассматривать уровень S2 — 0,00450. Дальнейшее пространство для снижения требует наблюдения за более низкими уровнями поддержки. Текущая цена находится вплотную к линии поддержки S2; её пробитие может открыть путь для дальнейшего движения вниз.

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