BUDDY

$BUDDY – это токен Creator Buddy, контент-платформы на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям создавать вирусные посты, повышать вовлеченность и расширять свое присутствие в X (ранее Twitter).

Название криптовалютыBUDDY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$BUDDY – это токен Creator Buddy, контент-платформы на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям создавать вирусные посты, повышать вовлеченность и расширять свое присутствие в X (ранее Twitter).

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