DEPIN

DepinTech прокладывает путь в будущее децентрализованных сетей, предлагая инновационные решения для 5G-связи и вознаграждений на основе токенов. Их передовые 5G-устройства позволяют пользователям активно участвовать в расширении сети и зарабатывать токены Depin, объединяя передовые технологии с реальными сценариями использования.

Название криптовалютыDEPIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнARB

ВведениеDepinTech прокладывает путь в будущее децентрализованных сетей, предлагая инновационные решения для 5G-связи и вознаграждений на основе токенов. Их передовые 5G-устройства позволяют пользователям активно участвовать в расширении сети и зарабатывать токены Depin, объединяя передовые технологии с реальными сценариями использования.

Сектор

Соцсети

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