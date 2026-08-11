Какова текущая цена Orbiter Finance?

Orbiter Finance торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.84%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Orbiter Finance составляет ₽2.460994269725103280000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка OBT?

Рыночная капитализация составляет ₽216828594.6752752960000, что ставит актив на 2397-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Orbiter Finance на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле OBT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 5600000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Orbiter Finance?

Orbiter Finance входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Base Ecosystem,Cross-chain Communication,OKX Ventures Portfolio,Base Native, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность OBT?

Работа в сети -- позволяет OBT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.