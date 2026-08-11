Сегодняшняя цена Kyo

Текущая цена Kyo (KYO) сегодня составляет $ 0,01587703 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KYO на USD составляет $ 0,01587703 за KYO.

На данный момент Kyo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 600 278, при оборотном предложении 163,57M KYO. В течение последних 24 часов, KYO торговался в диапазоне от $ 0,0156874 (минимум) до $ 0,01637651 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,207212, тогда как исторический минимум составил $ 0,01317086.

В краткосрочной перспективе KYO изменился на -0,18% за последний час и на +1,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,52M.

Рыночная информация Kyo (KYO)

Рыночная капитализация $ 2,60M$ 2,60M $ 2,60M Объем (24Ч) $ 3,52M$ 3,52M $ 3,52M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,18M$ 3,18M $ 3,18M Оборотное предложение 163,57M 163,57M 163,57M Общее предложение 163 570 430,68932965 163 570 430,68932965 163 570 430,68932965

Текущая рыночная капитализация Kyo составляет $ 2,60M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,52M. Циркулируещее обращение KYO составляет 163,57M, а общее предложение – 163570430.68932965. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,18M.