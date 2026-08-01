Сегодняшняя цена Across Protocol

Текущая цена Across Protocol (ACX) сегодня составляет $ 0.03971817 с изменением 2.46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACX на USD составляет $ 0.03971817 за ACX.

На данный момент Across Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28,027,856, при оборотном предложении 704.66M ACX. В течение последних 24 часов, ACX торговался в диапазоне от $ 0.0393528 (минимум) до $ 0.04159116 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.69, тогда как исторический минимум составил $ 0.03124001.

В краткосрочной перспективе ACX изменился на +0.05% за последний час и на -3.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.14M.

Рыночная информация Across Protocol (ACX)

Рыночная капитализация $ 28.03M$ 28.03M $ 28.03M Объем (24Ч) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Полностью разводненная рыночная капитализация $ 39.78M$ 39.78M $ 39.78M Оборотное предложение 704.66M 704.66M 704.66M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Across Protocol составляет $ 28.03M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.14M. Циркулируещее обращение ACX составляет 704.66M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 39.78M.