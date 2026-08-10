Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Squid, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке QUID: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

QUID_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня центральной точки 0,09062. Цена колеблется в непосредственной близости от срединной оси. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Долгосрочные трендовые индикаторы сохраняют нейтральную позицию. На данном уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями. Рыночная структура пока не показывает явных признаков прорыва. MACD сформировал сигнал «смертельного пересечения», что указывает на начало накопления нисходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное распределение. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о необходимости коррекции после перекупленности. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении возможного изменения тренда. Распределение рыночной динамики постепенно переходит от одностороннего к более разрозненному, что свидетельствует об ослаблении силы быков. Выше уровень сопротивления R1 — 0,0916, что на 1,08% выше текущей цены. Уровень сопротивления R2 — 0,0931, что соответствует 2,74% от текущего курса. Ниже уровни поддержки: S1 — 0,0891 (на 1,68% ниже текущего значения) и S2 — 0,0881 (на 2,78% ниже). Ближайшие ценовые границы сосредоточены в диапазоне от 0,0891 до 0,0916, тогда как далёкие ориентиры находятся на отметках 0,0881 и 0,0931. Прорыв ценой через указанные уровни станет подтверждением нового направления движения. В настоящее время торговый диапазон остаётся крайне узким.

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