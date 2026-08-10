Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Squid сегодня составляет 0,0921 RUB. Рыночная капитализация QUID составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен QUID в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Squid сегодня составляет 0,0921 RUB. Рыночная капитализация QUID составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен QUID в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о QUID

Информация о цене QUID

Что такое QUID

Whitepaper QUID

Официальный сайт QUID

Токеномика QUID

Прогноз цен QUID

История QUID

Руководство по покупке QUID

Конвертер валют QUID в фиат

QUID на споте

Фьючерсы QUID USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Squid

Squid Курс (QUID)

Текущая цена 1 QUID в RUB:

₽7,605171
₽7,605171₽7,605171
+4,05%1D
RUB
График цены Squid (QUID) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:47:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Squid

Текущая цена Squid (QUID) сегодня составляет ₽ 0,0921 с изменением 4,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QUID на RUB составляет ₽ 0,0921 за QUID.

На данный момент Squid занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- QUID. В течение последних 24 часов, QUID торговался в диапазоне от ₽ 0,0875 (минимум) до ₽ 0,09798 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе QUID изменился на -1,50% за последний час и на +207,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 133,22K.

Рыночная информация Squid (QUID)

--
----

₽ 133,22K
₽ 133,22K₽ 133,22K

₽ 92,10M
₽ 92,10M₽ 92,10M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Squid составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 133,22K. Циркулируещее обращение QUID составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 92,10M.

История цен Squid в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0875
₽ 0,0875₽ 0,0875
Мин 24Ч
₽ 0,09798
₽ 0,09798₽ 0,09798
Макс 24Ч

₽ 0,0875
₽ 0,0875₽ 0,0875

₽ 0,09798
₽ 0,09798₽ 0,09798

--
----

--
----

-1,50%

+4,05%

+207,00%

+207,00%

История цен Squid (QUID) в RUB

Отслеживайте изменения цены Squid за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,2960206+4,05%
30 дней₽ +0,0621+207,00%
60 дней₽ +0,0621+207,00%
90 дней₽ +0,0621+207,00%
Изменение цены Squid сегодня

Сегодня для QUID зафиксировано изменение ₽ +0,2960206 (+4,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Squid за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0621 (+207,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Squid за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QUID изменился на ₽ +0,0621 (+207,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Squid за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0621 (+207,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Squid (QUID)?

Просмотеть страницу истории цен Squid.

Анализ по Squid

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Squid, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Squid: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке QUID: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

QUID_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня центральной точки 0,09062. Цена колеблется в непосредственной близости от срединной оси. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Долгосрочные трендовые индикаторы сохраняют нейтральную позицию. На данном уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями. Рыночная структура пока не показывает явных признаков прорыва. MACD сформировал сигнал «смертельного пересечения», что указывает на начало накопления нисходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное распределение. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о необходимости коррекции после перекупленности. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении возможного изменения тренда. Распределение рыночной динамики постепенно переходит от одностороннего к более разрозненному, что свидетельствует об ослаблении силы быков. Выше уровень сопротивления R1 — 0,0916, что на 1,08% выше текущей цены. Уровень сопротивления R2 — 0,0931, что соответствует 2,74% от текущего курса. Ниже уровни поддержки: S1 — 0,0891 (на 1,68% ниже текущего значения) и S2 — 0,0881 (на 2,78% ниже). Ближайшие ценовые границы сосредоточены в диапазоне от 0,0891 до 0,0916, тогда как далёкие ориентиры находятся на отметках 0,0881 и 0,0931. Прорыв ценой через указанные уровни станет подтверждением нового направления движения. В настоящее время торговый диапазон остаётся крайне узким.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Squid

Прогноз цены Squid (QUID) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QUID в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Squid (QUID) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Squid потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Squid достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены QUID, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Squid».

Как купить и инвестировать Squid в Россия

Готовы приступить к работе с Squid? Покупка QUID на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Squid. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Squid (QUID).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Squid будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Squid (QUID)

Что вы можете сделать с Squid

Владение Squid позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Squid (QUID) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Squid (QUID)

Сквид — это кроссчейн-платформа, соединяющая сети, источники ликвидности и приложения, чтобы обеспечивать бесшовное перемещение цифровых активов в криптовалюте. Фронтенд-приложение Сквид можно использовать для покупки, свопа, бриджа и отправки 20 тыс.+ токенов в 100+ сетях, подключаясь к 130+ источникам ликвидности в рамках одной транзакции. Разработчики могут интегрировать Сквид через SDK, API и виджет, чтобы включить кроссчейн-функциональность в своих продуктах.

Источники Squid

Для более глубокого понимания Squid рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Squid
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemCross-chain CommunicationDecentralized Finance (DeFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Squid

Страница обновлена: 2026-08-10 21:47:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Squid (QUID)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Squid

QUID USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по QUID с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами QUID USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Squid (QUID) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Squid в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QUID/USDC
₽7,596909
₽7,596909₽7,596909
+3,98%
601.47K (USDT)
QUID/USDT
₽7,5985614
₽7,5985614₽7,5985614
+4,05%
1.45M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽34,8639876
₽34,8639876₽34,8639876

+743,96%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,1434608
₽1,1434608₽1,1434608

+44,61%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,8498208
₽15,8498208₽15,8498208

-18,29%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽187,291278
₽187,291278₽187,291278

+25,93%

JMDT

JMDT

JMDT

₽91,947798
₽91,947798₽91,947798

+3,16%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽3,817044
₽3,817044₽3,817044

+252,67%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,9993362
₽4,9993362₽4,9993362

+71,46%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,7782804
₽0,7782804₽0,7782804

+57,00%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,573613
₽2,573613₽2,573613

+68,67%

Test

Test

TST

₽1,72915398
₽1,72915398₽1,72915398

+29,09%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор QUID в RUB

Сумма

QUID
QUID
RUB
RUB

1 QUID = 7,609302 RUB