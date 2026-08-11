Какова текущая цена Router Protocol?

Router Protocol оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -0.01%.

Насколько быстро растёт сообщество ROUTE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Router Protocol?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Router Protocol в секторе Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Layer 1 (L1),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Interoperability,Bridge Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Account Abstraction,Coinbase Ventures Portfolio,Cross-chain Communication,Alameda Research Portfolio,Intent,Chain Abstraction,Governance. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ROUTE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ROUTE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽6.0445051573084640000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 678739153.3008 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.