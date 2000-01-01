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Топ токенов категории Абстрактная экосистема по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Абстрактная экосистема. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8,223
-0,59%
-1,05%
+0,01%
$ 5,41B
$ 37,35K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006644
-0,31%
+0,56%
+8,91%
$ 417,90M
$ 33,34M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64 159
+0,05%
-0,01%
-0,45%
$ 222,09M
$ 76,58K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999872
-0,01%
0,00%
0,00%
$ 111,66M
$ 1,36M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
+0,52%
+0,01%
+0,42%
$ 34,17M
$ 3,53M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0,0000001048
0,00%
-3,47%
-9,03%
$ 29,53M
$ 65,24B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,309592
+0,01%
-0,04%
+15,97%
$ 16,55M
$ 179,95K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0,01998
-0,45%
-1,43%
+10,14%
$ 15,23M
$ 3,02M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0,029
+0,34%
-1,36%
+5,82%
$ 11,34M
$ 1,78M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0,001156
+0,35%
+0,09%
+1,14%
$ 2,08M
$ 46,58M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0,00282459
0,00%
--
-0,38%
$ 1,29M
$ 208,23
12
Abster
Abster
ABSTER
$ 0,00125656
-0,03%
-0,05%
+2,20%
$ 1,24M
$ 2,05K
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0,00100831
+0,71%
+0,06%
+5,56%
$ 986,92K
$ 3,18K
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0,0005495
+0,36%
-0,17%
-28,15%
$ 544,61K
$ 4,10K
15
Polly
Polly
POLLY
$ 0,00023828
+0,72%
-0,00%
+6,78%
$ 238,28K
$ 409,78
16
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0,02382133
+0,56%
-0,06%
-18,03%
$ 237,38K
$ 905,85
17
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0,00115817
+0,23%
-0,07%
-6,69%
$ 199,81K
$ 825,80
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1 922,82
+0,49%
-0,02%
-0,82%
$ 168,38K
$ 270,85
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0,00018049
+0,60%
-0,01%
-11,34%
$ 147,78K
$ 249,48
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2,427E-5
0,00%
-0,30%
+0,37%
$ 121,34K
--
21
KONA
KONA
KONA
$ 6,84
+0,59%
-0,01%
-15,76%
$ 118,16K
$ 20,99
22
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0,00013127
0,00%
+0,01%
+4,63%
$ 110,65K
$ 1,25
23
Aborean
Aborean
ABX
$ 0,00036956
+0,49%
-0,04%
-23,77%
$ 108,84K
$ 1,16K
24
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1,3E-6
0,00%
-1,50%
+4,00%
$ 101,10K
--
25
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 1,875E-5
0,00%
-3,40%
-3,10%
$ 93,74K
--
26
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8,399E-5
0,00%
+0,50%
+2,15%
$ 83,99K
--
27
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5,747E-5
0,00%
-1,10%
-0,28%
$ 57,17K
--
28
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 5,059E-5
-0,33%
-4,60%
-27,78%
$ 50,12K
--
29
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4,803E-5
0,00%
+3,30%
+2,56%
$ 47,61K
--
30
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2,66
+0,38%
+0,01%
-1,48%
$ 39,84K
$ 268,39
31
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 2,269E-5
0,00%
+1,90%
+1,89%
$ 38,50K
--
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 3,104E-5
0,00%
+4,10%
-0,03%
$ 30,74K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2,738E-5
-0,33%
+3,10%
+4,07%
$ 27,13K
--
34
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2,191E-5
0,00%
-0,60%
0,00%
$ 21,70K
--
35
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 2,118E-5
-0,33%
-1,50%
+0,24%
$ 20,87K
--
36
Boost
Boost
BOOST
$ 3,263E-5
0,00%
-12,80%
-0,82%
$ 20,18K
--
37
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 2,012E-5
0,00%
-5,20%
+0,30%
$ 19,96K
--
38
Grow
Grow
$GROW
$ 1,58085E-7
0,00%
-3,30%
-1,05%
$ 15,81K
--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1,136E-5
0,00%
-11,50%
+0,09%
$ 11,25K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1,037E-5
0,00%
+0,90%
+0,88%
$ 10,27K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Абстрактная экосистема и почему они так популярны?
Токены категории Абстрактная экосистема представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 40 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.28B.
Какой токен из категории Абстрактная экосистема демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Абстрактная экосистема, отслеживаемых на MEXC, PLANB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Абстрактная экосистема находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 40 токенов категории Абстрактная экосистема, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Абстрактная экосистема относятся LINK, PENGU, GTBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Абстрактная экосистема?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Абстрактная экосистема составляет примерно $6.28B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Абстрактная экосистема, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.