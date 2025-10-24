Текущая цена UWU 69 сегодня составляет 0,00041413 USD. Следите за обновлениями цены UWU69 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UWU69 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена UWU 69 сегодня составляет 0,00041413 USD. Следите за обновлениями цены UWU69 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UWU69 прямо сейчас на MEXC.

Цена UWU 69 (UWU69)

$0,00041463
-15,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены UWU 69 (UWU69) в реальном времени
Информация о ценах UWU 69 (UWU69) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0004055
Мин 24Ч
$ 0,00049229
Макс 24Ч

$ 0,0004055
$ 0,00049229
$ 0,00231136
$ 0,00026753
+1,00%

-15,87%

-3,61%

-3,61%

Текущая цена UWU 69 (UWU69) составляет $0,00041413. За последние 24 часа UWU69 торговался в диапазоне от $ 0,0004055 до $ 0,00049229, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UWU69 за все время составляет $ 0,00231136, а минимальная – $ 0,00026753.

Что касается краткосрочной динамики, UWU69 изменился на +1,00% за последний час, на -15,87% за 24 часа и на -3,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UWU 69 (UWU69)

$ 411,30K
--
$ 411,30K
991,02M
991 024 050,952761
Текущая рыночная капитализация UWU 69 составляет $ 411,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UWU69 составляет 991,02M, а общее предложение – 991024050.952761. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 411,30K.

История цен UWU 69 (UWU69) в USD

За сегодня изменение цены UWU 69 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UWU 69 на USD составило $ -0,0000349616.
За последние 60 дней изменение цены UWU 69 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены UWU 69 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-15,87%
30 дней$ -0,0000349616-8,44%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UWU 69 (UWU69)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены UWU 69 (USD)

Сколько будет стоить UWU 69 (UWU69) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UWU 69 (UWU69) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UWU 69.

Проверьте прогноз цены UWU 69!

UWU69 на местную валюту

Токеномика UWU 69 (UWU69)

Понимание токеномики UWU 69 (UWU69) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UWU69 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UWU 69 (UWU69)

Сколько стоит UWU 69 (UWU69) на сегодня?
Актуальная цена UWU69 в USD – 0,00041413 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UWU69 в USD?
Текущая цена UWU69 в USD составляет $ 0,00041413. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация UWU 69?
Рыночная капитализация UWU69 составляет $ 411,30K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UWU69?
Циркулирующее предложение UWU69 составляет 991,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UWU69?
UWU69 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00231136 USD.
Какова была минимальная цена UWU69 за все время (ATL)?
UWU69 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00026753 USD.
Каков объем торгов UWU69?
Объем торгов за последние 24 часа для UWU69 составляет -- USD.
Вырастет ли UWU69 в цене в этом году?
UWU69 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UWU69 для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.