Какова текущая цена Aborean?

Aborean торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.89%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Aborean составляет ₽11.8537695618215104000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка ABX?

Рыночная капитализация составляет ₽8183819.2806947808000, что ставит актив на 5647-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Aborean на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле ABX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 294539753.05793774 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Aborean?

Aborean входит в классификацию Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Abstract Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность ABX?

Работа в сети -- позволяет ABX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.