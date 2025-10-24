Что такое Peengu (PEENGU)

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes. Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Peengu (PEENGU) Сколько стоит Peengu (PEENGU) на сегодня? Актуальная цена PEENGU в USD – 0,00004471 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PEENGU в USD? $ 0,00004471 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PEENGU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Peengu? Рыночная капитализация PEENGU составляет $ 44,18K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PEENGU? Циркулирующее предложение PEENGU составляет 985,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PEENGU? PEENGU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00014284 USD . Какова была минимальная цена PEENGU за все время (ATL)? PEENGU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003484 USD . Каков объем торгов PEENGU? Объем торгов за последние 24 часа для PEENGU составляет -- USD . Вырастет ли PEENGU в цене в этом году? PEENGU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PEENGU для более подробного анализа.

