Цена Plan Bee (PLANB)
+1.19%
+1.97%
-6.24%
-6.24%
Текущая цена Plan Bee (PLANB) составляет --. За последние 24 часа PLANB торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLANB за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, PLANB изменился на +1.19% за последний час, на +1.97% за 24 часа и на -6.24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Plan Bee составляет $ 115.51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLANB составляет 990.20M, а общее предложение – 990197555.5912089. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115.51K.
За сегодня изменение цены Plan Bee на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Plan Bee на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Plan Bee на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Plan Bee на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.97%
|30 дней
|$ 0
|+1.83%
|60 дней
|$ 0
|-50.53%
|90 дней
|$ 0
|--
For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.
