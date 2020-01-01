mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

NOOT

NOOT/USDT
----
--
Макс 24ч
0.0000000000000
Мин 24ч
0.0000000000000
Объем 24ч (NOOT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.0000000000000
Мин 24ч
0.0000000000000
Объем 24ч (NOOT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
NOOT
NOOT — монета-мем на BNBChain. У него нет никакой полезности или цели. Он назван в честь известного мема «noot». Проект стремится предоставить своим владельцам множество преимуществ благодаря своей уникальной токеномной структуре.
Обзор
Название криптовалюты
NOOT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
420,690,000,000,000
Книга ордеров
0.0000000000001
0.0000000000001
0.000000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001

Цена(USDT)

(NOOT)

(USDT)

0.0000000000000$0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить NOOT
Продать NOOT
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
СуммаNOOT
ВсегоUSDT
Доступно -- NOOT
ЦенаUSDT
СуммаNOOT
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...