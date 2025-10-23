Текущая цена God The Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена God The Dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOD прямо сейчас на MEXC.

Логотип God The Dog

Цена God The Dog (GOD)

Не в листинге

Текущая цена 1 GOD в USD:

$0,00093358
-17,20%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены God The Dog (GOD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:42:28 (UTC+8)

Информация о ценах God The Dog (GOD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00113726
Макс 24Ч

$ 0
$ 0,00113726
$ 0,00932323
$ 0
-2,46%

-17,92%

-45,98%

-45,98%

Текущая цена God The Dog (GOD) составляет --. За последние 24 часа GOD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00113726, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOD за все время составляет $ 0,00932323, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GOD изменился на -2,46% за последний час, на -17,92% за 24 часа и на -45,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация God The Dog (GOD)

$ 925,48K
--
$ 925,48K
991,33M
991 326 303,3210633
Текущая рыночная капитализация God The Dog составляет $ 925,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOD составляет 991,33M, а общее предложение – 991326303.3210633. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 925,48K.

История цен God The Dog (GOD) в USD

За сегодня изменение цены God The Dog на USD составило $ -0,000203754339737276.
За последние 30 дней изменение цены God The Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены God The Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены God The Dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000203754339737276-17,92%
30 дней$ 0-71,31%
60 дней$ 0-86,95%
90 дней$ 0--

Что такое God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник God The Dog (GOD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены God The Dog (USD)

Сколько будет стоить God The Dog (GOD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов God The Dog (GOD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для God The Dog.

Проверьте прогноз цены God The Dog!

GOD на местную валюту

Токеномика God The Dog (GOD)

Понимание токеномики God The Dog (GOD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о God The Dog (GOD)

Сколько стоит God The Dog (GOD) на сегодня?
Актуальная цена GOD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOD в USD?
Текущая цена GOD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация God The Dog?
Рыночная капитализация GOD составляет $ 925,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOD?
Циркулирующее предложение GOD составляет 991,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOD?
GOD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00932323 USD.
Какова была минимальная цена GOD за все время (ATL)?
GOD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GOD?
Объем торгов за последние 24 часа для GOD составляет -- USD.
Вырастет ли GOD в цене в этом году?
GOD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии God The Dog (GOD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.