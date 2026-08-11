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Текущая цена GALAXIS Token сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GALAXIS составляет 38 497 USD. Отслеживайте обновления цен GALAXIS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена GALAXIS Token сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GALAXIS составляет 38 497 USD. Отслеживайте обновления цен GALAXIS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена GALAXIS Token (GALAXIS)

Не в листинге

Текущая цена 1 GALAXIS в USD:

$0,00002269
$0,00002269$0,00002269
+1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены GALAXIS Token (GALAXIS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:03:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена GALAXIS Token

Текущая цена GALAXIS Token (GALAXIS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GALAXIS на USD составляет $ 0 за GALAXIS.

На данный момент GALAXIS Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 497, при оборотном предложении 1,70B GALAXIS. В течение последних 24 часов, GALAXIS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01940852, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GALAXIS изменился на -- за последний час и на +1,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация GALAXIS Token (GALAXIS)

$ 38,50K
$ 38,50K$ 38,50K

--
----

$ 151,40K
$ 151,40K$ 151,40K

1,70B
1,70B 1,70B

6 672 726 724,0
6 672 726 724,0 6 672 726 724,0

Текущая рыночная капитализация GALAXIS Token составляет $ 38,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GALAXIS составляет 1,70B, а общее предложение – 6672726724.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 151,40K.

История цен GALAXIS Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,01940852
$ 0,01940852$ 0,01940852

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,87%

+1,87%

История цен GALAXIS Token (GALAXIS) в USD

За сегодня изменение цены GALAXIS Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены GALAXIS Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены GALAXIS Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GALAXIS Token на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+0,10%
60 дней$ 0-1,17%
90 дней----

Прогноз цены GALAXIS Token

Прогноз цены GALAXIS Token (GALAXIS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GALAXIS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены GALAXIS Token (GALAXIS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена GALAXIS Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену GALAXIS Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GALAXIS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены GALAXIS Token».

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Источник GALAXIS Token (GALAXIS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Abstract EcosystemArbitrum EcosystemBase Ecosystem

О GALAXIS Token

Какова текущая цена торговли GALAXIS Token сегодня?

Текущая цена торговли GALAXIS Token составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли GALAXIS?

GALAXIS зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен GALAXIS Token сегодня?

За последние 24 часа цена GALAXIS Token изменилась на --%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались GALAXIS Token сегодня?

За последний день цена GALAXIS Token колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:03:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии GALAXIS Token (GALAXIS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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