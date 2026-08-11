Сегодняшняя цена GALAXIS Token

Текущая цена GALAXIS Token (GALAXIS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GALAXIS на USD составляет $ 0 за GALAXIS.

На данный момент GALAXIS Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 497, при оборотном предложении 1,70B GALAXIS. В течение последних 24 часов, GALAXIS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01940852, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GALAXIS изменился на -- за последний час и на +1,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация GALAXIS Token (GALAXIS)

Рыночная капитализация $ 38,50K$ 38,50K $ 38,50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 151,40K$ 151,40K $ 151,40K Оборотное предложение 1,70B 1,70B 1,70B Общее предложение 6 672 726 724,0 6 672 726 724,0 6 672 726 724,0

Текущая рыночная капитализация GALAXIS Token составляет $ 38,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GALAXIS составляет 1,70B, а общее предложение – 6672726724.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 151,40K.