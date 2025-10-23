Что такое GRIND (GRIND)

$GRIND is the memecoin for everyone who's ever hustled for someone else's win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it's all repped by a wheel-spinning hamster. Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It's not just a token—it's a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GRIND (GRIND) Сколько стоит GRIND (GRIND) на сегодня? Актуальная цена GRIND в USD – 0,00001444 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GRIND в USD? $ 0,00001444 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GRIND в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GRIND? Рыночная капитализация GRIND составляет $ 1,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GRIND? Циркулирующее предложение GRIND составляет 77,78B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GRIND? GRIND достиг максимальной цены (ATH) в 0,00009066 USD . Какова была минимальная цена GRIND за все время (ATL)? GRIND достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001341 USD . Каков объем торгов GRIND? Объем торгов за последние 24 часа для GRIND составляет -- USD . Вырастет ли GRIND в цене в этом году? GRIND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRIND для более подробного анализа.

