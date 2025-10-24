Что такое ABSCHAD (CHAD)

The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face. Website banner, Discord stickers, everywhere. He was the chain's identity and the official mascot. We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

He was the chain’s identity and the official mascot. We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

Сколько будет стоить ABSCHAD (CHAD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ABSCHAD (CHAD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ABSCHAD.

Понимание токеномики ABSCHAD (CHAD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHAD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ABSCHAD (CHAD) Сколько стоит ABSCHAD (CHAD) на сегодня? Актуальная цена CHAD в USD – 0,0000345 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CHAD в USD? $ 0,0000345 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CHAD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ABSCHAD? Рыночная капитализация CHAD составляет $ 34,22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CHAD? Циркулирующее предложение CHAD составляет 992,05M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CHAD? CHAD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00077096 USD . Какова была минимальная цена CHAD за все время (ATL)? CHAD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003394 USD . Каков объем торгов CHAD? Объем торгов за последние 24 часа для CHAD составляет -- USD . Вырастет ли CHAD в цене в этом году? CHAD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CHAD для более подробного анализа.

