Сегодняшняя цена CHAD Token

Текущая цена CHAD Token (CHAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHAD на USD составляет $ 0 за CHAD.

На данный момент CHAD Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 93,741, при оборотном предложении 5.00B CHAD. В течение последних 24 часов, CHAD торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHAD изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация CHAD Token (CHAD)

Рыночная капитализация $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Оборотное предложение 5.00B 5.00B 5.00B Общее предложение 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация CHAD Token составляет $ 93.74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHAD составляет 5.00B, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93.74K.