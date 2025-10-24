Что такое Grow ($GROW)

Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grow ($GROW) Сколько стоит Grow ($GROW) на сегодня? Актуальная цена $GROW в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $GROW в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $GROW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Grow? Рыночная капитализация $GROW составляет $ 215,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $GROW? Циркулирующее предложение $GROW составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) $GROW? $GROW достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена $GROW за все время (ATL)? $GROW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов $GROW? Объем торгов за последние 24 часа для $GROW составляет -- USD . Вырастет ли $GROW в цене в этом году? $GROW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $GROW для более подробного анализа.

