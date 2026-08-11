Какова текущая цена gBLUE?

gBLUE торгуется по цене ₽210.248059352912000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 6.27%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GBLUE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 6.27% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GBLUE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как gBLUE показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Abstract Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Abstract Ecosystem GBLUE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация gBLUE?

Рыночная капитализация ₽3144293.3972408448000 ставит GBLUE на 7259-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽195.283784665872000 до ₽210.248059352912000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GBLUE?

gBLUE обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GBLUE?

При наличии в обращении 14982.40379987055 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.