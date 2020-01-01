Токеномика CATBAT (CATBAT) Откройте для себя ключевую информацию о CATBAT (CATBAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CATBAT (CATBAT) We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Официальный сайт: https://catbat.meme Whitepaper: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Купить CATBAT сейчас!

Токеномика и анализ цен CATBAT (CATBAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATBAT (CATBAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 650,77K $ 650,77K $ 650,77K Общее предложение: $ 929,23M $ 929,23M $ 929,23M Оборотное предложение: $ 910,86M $ 910,86M $ 910,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 663,90K $ 663,90K $ 663,90K Исторический максимум: $ 0,00323215 $ 0,00323215 $ 0,00323215 Исторический минимум: $ 0,00032132 $ 0,00032132 $ 0,00032132 Текущая цена: $ 0,0007323 $ 0,0007323 $ 0,0007323 Узнайте больше о цене CATBAT (CATBAT)

Токеномика CATBAT (CATBAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CATBAT (CATBAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATBAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATBAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATBAT, изучите текущую цену CATBAT!

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