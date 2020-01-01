Токеномика Cat Wif Hat (CWH) Откройте для себя ключевую информацию о Cat Wif Hat (CWH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cat Wif Hat (CWH) CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Официальный сайт: https://catwifhatonsol.xyz/ Купить CWH сейчас!

Токеномика и анализ цен Cat Wif Hat (CWH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cat Wif Hat (CWH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 91,74K $ 91,74K $ 91,74K Общее предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Оборотное предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 91,74K $ 91,74K $ 91,74K Исторический максимум: $ 0,00815904 $ 0,00815904 $ 0,00815904 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cat Wif Hat (CWH)

Токеномика Cat Wif Hat (CWH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cat Wif Hat (CWH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CWH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CWH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWH, изучите текущую цену CWH!

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