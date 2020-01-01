Токеномика cat girl (CATGF) Откройте для себя ключевую информацию о cat girl (CATGF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о cat girl (CATGF) The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making. Официальный сайт: https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd Купить CATGF сейчас!

Токеномика и анализ цен cat girl (CATGF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене cat girl (CATGF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 121,83K $ 121,83K $ 121,83K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,83K $ 121,83K $ 121,83K Исторический максимум: $ 0,02035891 $ 0,02035891 $ 0,02035891 Исторический минимум: $ 0,00005862 $ 0,00005862 $ 0,00005862 Текущая цена: $ 0,00012186 $ 0,00012186 $ 0,00012186 Узнайте больше о цене cat girl (CATGF)

Токеномика cat girl (CATGF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики cat girl (CATGF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATGF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATGF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATGF, изучите текущую цену CATGF!

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