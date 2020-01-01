Токеномика Cat Emoji (🐈) Откройте для себя ключевую информацию о Cat Emoji (🐈), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cat Emoji (🐈) Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand. Официальный сайт: https://x.com/CatEmojiSolana Купить 🐈 сейчас!

Токеномика и анализ цен Cat Emoji (🐈) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cat Emoji (🐈), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,28K $ 92,28K $ 92,28K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,28K $ 92,28K $ 92,28K Исторический максимум: $ 0,00278075 $ 0,00278075 $ 0,00278075 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cat Emoji (🐈)

Токеномика Cat Emoji (🐈): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cat Emoji (🐈) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 🐈, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 🐈. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 🐈, изучите текущую цену 🐈!

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