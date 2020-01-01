Токеномика Bybit Staked SOL (BBSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Bybit Staked SOL (BBSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bybit Staked SOL (BBSOL) BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Официальный сайт: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Купить BBSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bybit Staked SOL (BBSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bybit Staked SOL (BBSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 341,22M $ 341,22M $ 341,22M Общее предложение: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Оборотное предложение: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 341,22M $ 341,22M $ 341,22M Исторический максимум: $ 308,6 $ 308,6 $ 308,6 Исторический минимум: $ 103,09 $ 103,09 $ 103,09 Текущая цена: $ 170,62 $ 170,62 $ 170,62 Узнайте больше о цене Bybit Staked SOL (BBSOL)

Токеномика Bybit Staked SOL (BBSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bybit Staked SOL (BBSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBSOL, изучите текущую цену BBSOL!

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