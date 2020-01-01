Токеномика Buz Economy (BUZ) Откройте для себя ключевую информацию о Buz Economy (BUZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Buz Economy (BUZ) The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Официальный сайт: https://buzeconomy.com Купить BUZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Buz Economy (BUZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Buz Economy (BUZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 0,646605 $ 0,646605 $ 0,646605 Исторический минимум: $ 0,079576 $ 0,079576 $ 0,079576 Текущая цена: $ 0,092123 $ 0,092123 $ 0,092123 Узнайте больше о цене Buz Economy (BUZ)

Токеномика Buz Economy (BUZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Buz Economy (BUZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUZ, изучите текущую цену BUZ!

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