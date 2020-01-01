Токеномика Busy (BUSY) Откройте для себя ключевую информацию о Busy (BUSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Busy (BUSY) Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Официальный сайт: https://busydao.io/ Whitepaper: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Купить BUSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Busy (BUSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Busy (BUSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,23K $ 85,23K $ 85,23K Общее предложение: $ 255,00M $ 255,00M $ 255,00M Оборотное предложение: $ 255,00M $ 255,00M $ 255,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,23K $ 85,23K $ 85,23K Исторический максимум: $ 0,746078 $ 0,746078 $ 0,746078 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033414 $ 0,00033414 $ 0,00033414 Узнайте больше о цене Busy (BUSY)

Токеномика Busy (BUSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Busy (BUSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUSY, изучите текущую цену BUSY!

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