Токеномика Bundles (BNDL) Откройте для себя ключевую информацию о Bundles (BNDL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bundles (BNDL) Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Официальный сайт: https://bundles.gg/ Купить BNDL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bundles (BNDL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bundles (BNDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 221,66K $ 221,66K $ 221,66K Общее предложение: $ 911,96M $ 911,96M $ 911,96M Оборотное предложение: $ 655,89M $ 655,89M $ 655,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 308,20K $ 308,20K $ 308,20K Исторический максимум: $ 0,00199644 $ 0,00199644 $ 0,00199644 Исторический минимум: $ 0,00010414 $ 0,00010414 $ 0,00010414 Текущая цена: $ 0,00033795 $ 0,00033795 $ 0,00033795 Узнайте больше о цене Bundles (BNDL)

Токеномика Bundles (BNDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bundles (BNDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNDL, изучите текущую цену BNDL!

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