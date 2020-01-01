Токеномика Bundles (BNDL)

Токеномика Bundles (BNDL)

Откройте для себя ключевую информацию о Bundles (BNDL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bundles (BNDL)

Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.

Официальный сайт:
https://bundles.gg/

Токеномика и анализ цен Bundles (BNDL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bundles (BNDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 221,66K
$ 221,66K$ 221,66K
Общее предложение:
$ 911,96M
$ 911,96M$ 911,96M
Оборотное предложение:
$ 655,89M
$ 655,89M$ 655,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 308,20K
$ 308,20K$ 308,20K
Исторический максимум:
$ 0,00199644
$ 0,00199644$ 0,00199644
Исторический минимум:
$ 0,00010414
$ 0,00010414$ 0,00010414
Текущая цена:
$ 0,00033795
$ 0,00033795$ 0,00033795

Токеномика Bundles (BNDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bundles (BNDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BNDL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BNDL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNDL, изучите текущую цену BNDL!

Прогноз цены BNDL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.