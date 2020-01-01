Токеномика BRLA Digital BRLA (BRLA) Откройте для себя ключевую информацию о BRLA Digital BRLA (BRLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRLA Digital BRLA (BRLA) BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework. Официальный сайт: https://brla.digital/ Whitepaper: https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x Купить BRLA сейчас!

Токеномика и анализ цен BRLA Digital BRLA (BRLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRLA Digital BRLA (BRLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Общее предложение: $ 10,45M $ 10,45M $ 10,45M Оборотное предложение: $ 10,45M $ 10,45M $ 10,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Исторический максимум: $ 0,184061 $ 0,184061 $ 0,184061 Исторический минимум: $ 0,075673 $ 0,075673 $ 0,075673 Текущая цена: $ 0,183068 $ 0,183068 $ 0,183068 Узнайте больше о цене BRLA Digital BRLA (BRLA)

Токеномика BRLA Digital BRLA (BRLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRLA Digital BRLA (BRLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRLA, изучите текущую цену BRLA!

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