Токеномика BRLA Digital BRLA (BRLA)

Токеномика BRLA Digital BRLA (BRLA)

Откройте для себя ключевую информацию о BRLA Digital BRLA (BRLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Официальный сайт:
https://brla.digital/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

Токеномика и анализ цен BRLA Digital BRLA (BRLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRLA Digital BRLA (BRLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M
Общее предложение:
$ 10,45M
$ 10,45M$ 10,45M
Оборотное предложение:
$ 10,45M
$ 10,45M$ 10,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M
Исторический максимум:
$ 0,184061
$ 0,184061$ 0,184061
Исторический минимум:
$ 0,075673
$ 0,075673$ 0,075673
Текущая цена:
$ 0,183068
$ 0,183068$ 0,183068

Токеномика BRLA Digital BRLA (BRLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRLA Digital BRLA (BRLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRLA, изучите текущую цену BRLA!

Прогноз цены BRLA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.