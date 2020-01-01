Токеномика Brat (BRAT) Откройте для себя ключевую информацию о Brat (BRAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brat (BRAT) $BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon! Официальный сайт: https://www.bratonbase.io/ Whitepaper: https://whitepaper.bratonbase.io/ Купить BRAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Brat (BRAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brat (BRAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,17M $ 3,17M $ 3,17M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,17M $ 3,17M $ 3,17M Исторический максимум: $ 0,01625004 $ 0,01625004 $ 0,01625004 Исторический минимум: $ 0,0030489 $ 0,0030489 $ 0,0030489 Текущая цена: $ 0,00319171 $ 0,00319171 $ 0,00319171 Узнайте больше о цене Brat (BRAT)

Токеномика Brat (BRAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brat (BRAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAT, изучите текущую цену BRAT!

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