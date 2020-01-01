Токеномика Brad (BRAD)

Токеномика Brad (BRAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Brad (BRAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Brad (BRAD)

Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation

Официальный сайт:
https://bradtoken.com/

Токеномика и анализ цен Brad (BRAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brad (BRAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 731,26K
$ 731,26K$ 731,26K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 731,26K
$ 731,26K$ 731,26K
Исторический максимум:
$ 0,00154462
$ 0,00154462$ 0,00154462
Исторический минимум:
$ 0,00054365
$ 0,00054365$ 0,00054365
Текущая цена:
$ 0,00073123
$ 0,00073123$ 0,00073123

Токеномика Brad (BRAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Brad (BRAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAD, изучите текущую цену BRAD!

Прогноз цены BRAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.