Токеномика Brad (BRAD) Откройте для себя ключевую информацию о Brad (BRAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brad (BRAD) Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation Официальный сайт: https://bradtoken.com/ Купить BRAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Brad (BRAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brad (BRAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 731,26K $ 731,26K $ 731,26K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 731,26K $ 731,26K $ 731,26K Исторический максимум: $ 0,00154462 $ 0,00154462 $ 0,00154462 Исторический минимум: $ 0,00054365 $ 0,00054365 $ 0,00054365 Текущая цена: $ 0,00073123 $ 0,00073123 $ 0,00073123 Узнайте больше о цене Brad (BRAD)

Токеномика Brad (BRAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brad (BRAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRAD, изучите текущую цену BRAD!

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