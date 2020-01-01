Токеномика Boys Club (BOYS) Откройте для себя ключевую информацию о Boys Club (BOYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Boys Club (BOYS) Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Официальный сайт: https://0x70.club Whitepaper: https://medium.com/@0x70club Купить BOYS сейчас!

Токеномика и анализ цен Boys Club (BOYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boys Club (BOYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 357,60K $ 357,60K $ 357,60K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 357,60K $ 357,60K $ 357,60K Исторический максимум: $ 0,00000413 $ 0,00000413 $ 0,00000413 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Boys Club (BOYS)

Токеномика Boys Club (BOYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boys Club (BOYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOYS, изучите текущую цену BOYS!

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