Токеномика BOMO (BOMO)
Информация о BOMO (BOMO)
A meme coin is a cryptocurrency that originated from an internet meme or has some other humorous characteristic. The term is sometimes used interchangeably with the term shitcoin, which typically refers to a cryptocurrency with little to no value, authenticity, or utility. Memecoins are a type of cryptocurrency that are often inspired by internet memes, characters, or trends. They are typically supported by enthusiastic online communities and are generally intended to be light-hearted and fun.
Токеномика и анализ цен BOMO (BOMO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOMO (BOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BOMO (BOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BOMO (BOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BOMO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BOMO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMO, изучите текущую цену BOMO!
Прогноз цены BOMO
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.