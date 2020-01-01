Токеномика BOMO (BOMO) Откройте для себя ключевую информацию о BOMO (BOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOMO (BOMO) A meme coin is a cryptocurrency that originated from an internet meme or has some other humorous characteristic. The term is sometimes used interchangeably with the term shitcoin, which typically refers to a cryptocurrency with little to no value, authenticity, or utility. Memecoins are a type of cryptocurrency that are often inspired by internet memes, characters, or trends. They are typically supported by enthusiastic online communities and are generally intended to be light-hearted and fun. Официальный сайт: https://bomo.fyi/ Купить BOMO сейчас!

Токеномика и анализ цен BOMO (BOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOMO (BOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,05K $ 68,05K $ 68,05K Общее предложение: $ 280,00B $ 280,00B $ 280,00B Оборотное предложение: $ 280,00B $ 280,00B $ 280,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,05K $ 68,05K $ 68,05K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BOMO (BOMO)

Токеномика BOMO (BOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOMO (BOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMO, изучите текущую цену BOMO!

Прогноз цены BOMO Хотите узнать, куда может двигаться BOMO? Наша страница прогноза цены BOMO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOMO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!