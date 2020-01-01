Токеномика Blockzero Labs (XIO) Откройте для себя ключевую информацию о Blockzero Labs (XIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockzero Labs (XIO) Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Официальный сайт: https://blockzerolabs.io Купить XIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockzero Labs (XIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockzero Labs (XIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,46K $ 51,46K $ 51,46K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 37,39M $ 37,39M $ 37,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,63K $ 137,63K $ 137,63K Исторический максимум: $ 0,929384 $ 0,929384 $ 0,929384 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00137629 $ 0,00137629 $ 0,00137629 Узнайте больше о цене Blockzero Labs (XIO)

Токеномика Blockzero Labs (XIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockzero Labs (XIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XIO, изучите текущую цену XIO!

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