Токеномика BlockchainSpace (GUILD) Откройте для себя ключевую информацию о BlockchainSpace (GUILD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlockchainSpace (GUILD) BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes. Официальный сайт: https://www.blockchainspace.asia/ Купить GUILD сейчас!

Токеномика и анализ цен BlockchainSpace (GUILD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockchainSpace (GUILD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 455,49M $ 455,49M $ 455,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Исторический максимум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00252523 $ 0,00252523 $ 0,00252523 Узнайте больше о цене BlockchainSpace (GUILD)

Токеномика BlockchainSpace (GUILD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockchainSpace (GUILD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUILD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUILD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUILD, изучите текущую цену GUILD!

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