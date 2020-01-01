Токеномика BlockchainSpace (GUILD)

Токеномика BlockchainSpace (GUILD)

Откройте для себя ключевую информацию о BlockchainSpace (GUILD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between.

Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth.

$GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace.

Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

Официальный сайт:
https://www.blockchainspace.asia/

Токеномика и анализ цен BlockchainSpace (GUILD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockchainSpace (GUILD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 455,49M
$ 455,49M$ 455,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M
Исторический максимум:
$ 1,79
$ 1,79$ 1,79
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00252523
$ 0,00252523$ 0,00252523

Токеномика BlockchainSpace (GUILD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlockchainSpace (GUILD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GUILD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GUILD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUILD, изучите текущую цену GUILD!

Прогноз цены GUILD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.