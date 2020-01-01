Токеномика Blockchain Web Services (BWS) Откройте для себя ключевую информацию о Blockchain Web Services (BWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blockchain Web Services (BWS) Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Официальный сайт: https://www.bws.ninja Whitepaper: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Купить BWS сейчас!

Токеномика и анализ цен Blockchain Web Services (BWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockchain Web Services (BWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,65K $ 81,65K $ 81,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,65K $ 81,65K $ 81,65K Исторический максимум: $ 0,02443105 $ 0,02443105 $ 0,02443105 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00081615 $ 0,00081615 $ 0,00081615 Узнайте больше о цене Blockchain Web Services (BWS)

Токеномика Blockchain Web Services (BWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockchain Web Services (BWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BWS, изучите текущую цену BWS!

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