Токеномика Black Devil (ANGLERFISH)
Информация о Black Devil (ANGLERFISH)
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
Токеномика и анализ цен Black Devil (ANGLERFISH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Devil (ANGLERFISH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Black Devil (ANGLERFISH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Black Devil (ANGLERFISH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ANGLERFISH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ANGLERFISH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANGLERFISH, изучите текущую цену ANGLERFISH!
Прогноз цены ANGLERFISH
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