Токеномика Black Devil (ANGLERFISH) Откройте для себя ключевую информацию о Black Devil (ANGLERFISH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Black Devil (ANGLERFISH) An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Официальный сайт: https://anglerfishsol.com/ Купить ANGLERFISH сейчас!

Токеномика и анализ цен Black Devil (ANGLERFISH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Black Devil (ANGLERFISH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 126,93K $ 126,93K $ 126,93K Общее предложение: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M Оборотное предложение: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 126,93K $ 126,93K $ 126,93K Исторический максимум: $ 0,00936291 $ 0,00936291 $ 0,00936291 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012702 $ 0,00012702 $ 0,00012702 Узнайте больше о цене Black Devil (ANGLERFISH)

Токеномика Black Devil (ANGLERFISH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Black Devil (ANGLERFISH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANGLERFISH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANGLERFISH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANGLERFISH, изучите текущую цену ANGLERFISH!

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