Токеномика BitDoctorAI (AIDD) Откройте для себя ключевую информацию о BitDoctorAI (AIDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitDoctorAI (AIDD) BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Официальный сайт: https://bitdoctor.ai Whitepaper: https://docs.bitdoctor.ai/ Купить AIDD сейчас!

Токеномика и анализ цен BitDoctorAI (AIDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitDoctorAI (AIDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 799,53K $ 799,53K $ 799,53K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 210,50M $ 210,50M $ 210,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,80M $ 3,80M $ 3,80M Исторический максимум: $ 0,00535102 $ 0,00535102 $ 0,00535102 Исторический минимум: $ 0,00305683 $ 0,00305683 $ 0,00305683 Текущая цена: $ 0,00382746 $ 0,00382746 $ 0,00382746 Узнайте больше о цене BitDoctorAI (AIDD)

Токеномика BitDoctorAI (AIDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitDoctorAI (AIDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDD, изучите текущую цену AIDD!

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