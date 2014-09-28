Токеномика BitCat (BTCAT) Откройте для себя ключевую информацию о BitCat (BTCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitCat (BTCAT) The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/

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Токеномика и анализ цен BitCat (BTCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitCat (BTCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64,29K $ 64,29K $ 64,29K Общее предложение: $ 955,20M $ 955,20M $ 955,20M Оборотное предложение: $ 955,20M $ 955,20M $ 955,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,29K $ 64,29K $ 64,29K Исторический максимум: $ 0,00926441 $ 0,00926441 $ 0,00926441 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BitCat (BTCAT)

Токеномика BitCat (BTCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitCat (BTCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCAT, изучите текущую цену BTCAT!

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