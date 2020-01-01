Токеномика Bink AI (BINK) Откройте для себя ключевую информацию о Bink AI (BINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bink AI (BINK) Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Официальный сайт: https://bink.ai/ Whitepaper: https://github.com/Bink-AI/BinkOS Купить BINK сейчас!

Токеномика и анализ цен Bink AI (BINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bink AI (BINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 637,98K $ 637,98K $ 637,98K Общее предложение: $ 860,65M $ 860,65M $ 860,65M Оборотное предложение: $ 860,65M $ 860,65M $ 860,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 637,98K $ 637,98K $ 637,98K Исторический максимум: $ 0,00237282 $ 0,00237282 $ 0,00237282 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074128 $ 0,00074128 $ 0,00074128 Узнайте больше о цене Bink AI (BINK)

Токеномика Bink AI (BINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bink AI (BINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BINK, изучите текущую цену BINK!

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