Токеномика Big Dog Fink (BINK) Откройте для себя ключевую информацию о Big Dog Fink (BINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Официальный сайт: https://bigdogfink.com/ Купить BINK сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Dog Fink (BINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Dog Fink (BINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,81M $ 34,81M $ 34,81M Общее предложение: $ 148,94B $ 148,94B $ 148,94B Оборотное предложение: $ 148,94B $ 148,94B $ 148,94B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,81M $ 34,81M $ 34,81M Исторический максимум: $ 0,00516508 $ 0,00516508 $ 0,00516508 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023372 $ 0,00023372 $ 0,00023372 Узнайте больше о цене Big Dog Fink (BINK)

Токеномика Big Dog Fink (BINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Dog Fink (BINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BINK, изучите текущую цену BINK!

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