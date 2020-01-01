Токеномика Beth ($BETH)

Токеномика Beth ($BETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Beth ($BETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Beth ($BETH)

The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.

Официальный сайт:
https://bethonsolana.com/
Whitepaper:
https://bethonsolana.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен Beth ($BETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beth ($BETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 59,19K
$ 59,19K$ 59,19K
Общее предложение:
$ 989,93M
$ 989,93M$ 989,93M
Оборотное предложение:
$ 937,83M
$ 937,83M$ 937,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 62,48K
$ 62,48K$ 62,48K
Исторический максимум:
$ 0,01495483
$ 0,01495483$ 0,01495483
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Beth ($BETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Beth ($BETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BETH, изучите текущую цену $BETH!

Прогноз цены $BETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.