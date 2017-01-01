Токеномика Bet more (BET) Откройте для себя ключевую информацию о Bet more (BET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bet more (BET) Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Официальный сайт: https://betmore.lol/ Купить BET сейчас!

Токеномика и анализ цен Bet more (BET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bet more (BET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 351,81K $ 351,81K $ 351,81K Общее предложение: $ 997,77M $ 997,77M $ 997,77M Оборотное предложение: $ 997,77M $ 997,77M $ 997,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 351,81K $ 351,81K $ 351,81K Исторический максимум: $ 0,00808217 $ 0,00808217 $ 0,00808217 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003526 $ 0,0003526 $ 0,0003526 Узнайте больше о цене Bet more (BET)

Токеномика Bet more (BET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bet more (BET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BET, изучите текущую цену BET!

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